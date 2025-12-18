edición general
3 meneos
16 clics
Asturias, la única comunidad que escala una categoría de competitividad

Asturias, la única comunidad que escala una categoría de competitividad

El Principado fue la comunidad de la cornisa cantábrica con un mayor aumento de su tasa de crecimiento del PIB regional en 2024

| etiquetas: psoe , pib , asturias , cantabrico , comunidad autónoma , españa
3 0 0 K 45 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 45 actualidad
ChatGPT #2 ChatGPT *
Vaya titular…

Entrad y aparece “ aunque el crecimiento de Asturias fue menor que la media estatal, su porcentaje (un 3%) …”
0 K 11
#3 Pitchford
#2 Bueno, el titular solo habla de competitividad.. no de crecimiento del PIB..
0 K 20
JovenCarcamal #1 JovenCarcamal
La pasta de los madrileños en verano tenía que salir por algún lado.
0 K 9
#4 yarkyark
#1 Claro que sale. Por la subida del precio de la vivienda.
0 K 12

menéame