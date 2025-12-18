·
3
meneos
16
clics
Asturias, la única comunidad que escala una categoría de competitividad
El Principado fue la comunidad de la cornisa cantábrica con un mayor aumento de su tasa de crecimiento del PIB regional en 2024
|
etiquetas
:
psoe
,
pib
,
asturias
,
cantabrico
,
comunidad autónoma
,
españa
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ChatGPT
*
Vaya titular…
Entrad y aparece “ aunque el crecimiento de Asturias fue menor que la media estatal, su porcentaje (un 3%) …”
0
K
11
#3
Pitchford
#2
Bueno, el titular solo habla de competitividad.. no de crecimiento del PIB..
0
K
20
#1
JovenCarcamal
La pasta de los madrileños en verano tenía que salir por algún lado.
0
K
9
#4
yarkyark
#1
Claro que sale. Por la subida del precio de la vivienda.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Entrad y aparece “ aunque el crecimiento de Asturias fue menor que la media estatal, su porcentaje (un 3%) …”