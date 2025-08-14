Asturias trabaja para frenar la entrada de las llamas procedentes de León

Efectivos de bomberos, brigadas y la UME trabajan para frenar la entrada de las llamas procedentes de León por los altos de Cangas del Narcea, a la altura del pueblo de Xinestosu, que teme tanto por los pastos y el ganado de las zonas altas como por las propias casas. Los vecinos están preocupados, pero ello no les ha impedido colaborar como han podido con los servicios de emergencias. El fuego se daba por controlado esta mañana, pero el viento lo ha reavivado.