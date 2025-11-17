Asturias saneará en 2026 a toda la cabaña ganadera, con 6,6 millones de inversión

También se harán controles de tuberculosis en fauna silvestre, con toma de muestras y captura de tejones El Gobierno de Asturias invertirá 6.619.312 euros para extender el saneamiento a toda la cabaña ganadera en 2026. Estos fondos permitirán completar en un año los programas sanitarios que establece la Unión Europea para el control y erradicación de enfermedades animales en el ganado bovino, ovino, caprino y porcino. Hasta ahora, el saneamiento completo de la cabaña ganadera se efectuaba a lo largo de tres años.