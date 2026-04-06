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Asturias registra 15 incendios forestales en una jornada con máximas de más de 30 grados

Asturias registra 15 incendios forestales en una jornada con máximas de más de 30 grados

Asturias registraba a primera hora de la tarde de este lunes 15 incendios forestales en una jornada de altas temperaturas, de más de 30 grados. Además, hay vientos de componente sur que han puesto a toda la comunidad en riesgo alto, muy alto o extremo por fuego, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 17:25 horas el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado de

| etiquetas: asturias , registra , 15 incendios , hoy , maximas , 30 grados
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5 comentarios
19 2 0 K 179 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Puto lobo
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josde #4 josde
#1 Esta vez para variar seguro que ha sido un oso al rascarse en un árbol, produjo chispas. :troll:
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fofito #2 fofito
Esto no va a cambiar hasta que no vayan unos cuantos a pasar una laaaarga temporada a la cárcel
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Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Putos peperos y voxemitas, que van a dejar el país hecho un erial.
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#5 R2dC
Pues nada, hemos pasado de estar por debajo de 15 a ir arrastrando las pelotas por el suelo del calor.
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menéame