Asturias registra 15 incendios forestales en una jornada con máximas de más de 30 grados

Asturias registraba a primera hora de la tarde de este lunes 15 incendios forestales en una jornada de altas temperaturas, de más de 30 grados. Además, hay vientos de componente sur que han puesto a toda la comunidad en riesgo alto, muy alto o extremo por fuego, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 17:25 horas el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado de