Asturias coloca en Grado tres nuevas piedras de la memoria en recuerdo de víctimas del nazismo

El Gobierno de Asturias ha colocado este lunes tres nuevas stolpersteine o piedras de la memoria en recuerdo de tres vecinos de Grado víctimas del nazismo. Además, en el acto, dentro de las Jornadas de Memoria Democrática del concejo que buscan justicia, verdad y reparación, se han descubierto tres placas en recuerdo de otras tantas maestras de la República que acompañaron en el exilio a la Unión Soviética al millar de niños de la guerra que salieron de Asturias en septiembre de 1937.