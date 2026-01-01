Asturias alcanza su máximo histórico de empleados públicos: ya hay 1 por cada 14 habitantes

Asturias se encuentra en su máximo histórico de trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas. En el Principado hay un total de 70.948 empleados públicos, de los que 9.567 se han incrementado en los últimos cinco años. Así lo refleja el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio para la Tranformación Digital y de la Función Pública, presentado recientemente con datos a fecha del pasado julio de 2025.