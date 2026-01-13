·
6
meneos
8
clics
¿Por qué los asturianos tienen problemas para comprar bombonas de butano? Una demanda disparada y una distribución limitada
La alta necesidad por la caída de las temperaturas y la rigidez del suministró provocó la falta de existencias en estaciones de servicio de la región
|
etiquetas
:
butano
,
escasez
,
asturias
#1
Antipalancas21
Pues allí no tienen precisamente un clima suave, tenian que estar ya acostumbrados y preparados.
0
K
20
#2
Flogisto
La primera vez que veo un titular no clickbaitero y que responde a la pregunta que plantea. Solo por eso, clic y meneo.
0
K
9
2
2
comentarios)
