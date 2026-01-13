edición general
¿Por qué los asturianos tienen problemas para comprar bombonas de butano? Una demanda disparada y una distribución limitada

La alta necesidad por la caída de las temperaturas y la rigidez del suministró provocó la falta de existencias en estaciones de servicio de la región

2 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Pues allí no tienen precisamente un clima suave, tenian que estar ya acostumbrados y preparados.
Flogisto #2 Flogisto
La primera vez que veo un titular no clickbaitero y que responde a la pregunta que plantea. Solo por eso, clic y meneo.
