Los astures en la «Púnica» de Silio Itálico

Púnica es una de las obras literarias más extensas de la literatura latina, probablemente uno de los hitos de las letras de época Flavia. La compuso Silio Itálico a finales del siglo I d.C., en tiempos de Vespasiano o Tito, evocando el escenario de la Segunda Guerra Púnica que tuvo lugar entre los años 218 y 201 a.C. El texto menciona la participación de tropas astures en el ejército cartaginés, algo que se contradice con la idea de que el uso del etnónimo «astur» comienza a generalizarse a partir del siglo I a.C. en adelante.