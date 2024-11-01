Astrónomos encuentran un planeta con océanos de lava y una densa atmósfera [ITA]

Se trata de TOI 561-b, un planeta con lava incandescente y una atmósfera densa y persistente. Forma parte del antiguo sistema estelar TOI 561 que tiene tres planetas conocidos: b, c y d. Aunque esta supertierra tiene una rotación síncrona con su estrella de modo que siempre muestra la misma cara a la misma, tiene 2700 grados de temperatura en el lado iluminado y 1800 grados de temperatura en el lado oscuro. Esto se debe a la redistribución del calor por parte del viento en el planeta.