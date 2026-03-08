Astrónomos captaron imágenes inéditas de cráteres en Marte: claves sobre la actividad volcánica

La Mars Express, misión operada por la Agencia Espacial Europea (ESA) desde 2003, ha ofrecido una nueva visión de los procesos que modelaron el relieve antiguo de Marte. Una reciente captura de la nave muestra en detalle los cráteres de Arabia Terra, una región marcada por su extraordinaria antigüedad —entre 3.700 y 4.100 millones de años—, y revela indicios de actividad volcánica pasada y posibles rastros de agua, claves para entender la historia geológica marciana.