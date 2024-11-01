edición general
Astrónomos de Canarias descubren un objeto enigmático que no tiene explicación

Los astrónomos han identificado un objeto brillante y enigmático gracias al telescopio espacial James Webb (JWST) que podría cambiar nuestra comprensión del universo primitivo. Bautizado como Capotauro, este cuerpo podría ser una galaxia que surgió apenas 100 millones de años después del Big Bang, lo que la convertiría en la galaxia más antigua conocida hasta la fecha. Sin embargo, un segundo escenario plantea que podría tratarse de una enana marrón extremadamente fría, situada en los límites externos de la Vía Láctea.

Amperobonus #2 Amperobonus
¿Ya le toca a aquel pelotazo de Sergio Ramos órbita cercana a la tierra? :professor:
sorrillo #1 sorrillo
Es como no saber si estás mirando al dedo o a la luna.
Nitanmal #3 Nitanmal
No tiene explicación pero dan dos explicaciones posibles en la entradilla.
