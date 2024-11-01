Astrónomos de Canarias descubren un objeto enigmático que no tiene explicación

Los astrónomos han identificado un objeto brillante y enigmático gracias al telescopio espacial James Webb (JWST) que podría cambiar nuestra comprensión del universo primitivo. Bautizado como Capotauro, este cuerpo podría ser una galaxia que surgió apenas 100 millones de años después del Big Bang, lo que la convertiría en la galaxia más antigua conocida hasta la fecha. Sin embargo, un segundo escenario plantea que podría tratarse de una enana marrón extremadamente fría, situada en los límites externos de la Vía Láctea.