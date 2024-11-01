El Astillero Jiangnan construirá el primer buque portacontenedores propulsado por torio del mundo en 2035 (eng)

El astillero estatal Jiangnan Shipyard (Group) planea construir el primer buque portacontenedores de propulsión nuclear del mundo, una medida que consolidaría el dominio de China en una industria que cambia cada vez más hacia la energía renovable. “También invertiremos en la construcción de un astillero destinado a construir buques de propulsión nuclear”, dijo Lin en una entrevista con el Post durante la conferencia Marintec China en Shanghai. “Jiangnan aspira a ser uno de los favoritos en este campo”. Traducción en comentario 1