El Astillero Jiangnan construirá el primer buque portacontenedores propulsado por torio del mundo en 2035 (eng)

El astillero estatal Jiangnan Shipyard (Group) planea construir el primer buque portacontenedores de propulsión nuclear del mundo, una medida que consolidaría el dominio de China en una industria que cambia cada vez más hacia la energía renovable. “También invertiremos en la construcción de un astillero destinado a construir buques de propulsión nuclear”, dijo Lin en una entrevista con el Post durante la conferencia Marintec China en Shanghai. “Jiangnan aspira a ser uno de los favoritos en este campo”. Traducción en comentario 1
| etiquetas: china , jiangnan , portacontenedores , smr , torio , nuclear
Lin Qingshan, vicepresidente del constructor naval con sede en Shanghai, dijo al Post el jueves que se estaba diseñando un buque de 25.000 contenedores y agregó que estos barcos de próxima generación utilizaría energía nuclear. La construcción podría comenzar dentro de 10 años’, dijo.
“También invertiremos en la construcción de astilleros… » ver todo el comentario
Otras empresas chinas como Contemporary Amperex Technology (CATL), el mayor productor de baterías para vehículos eléctricos del mundo, también están desarrollando grandes buques de nueva energía en medio de un acelerado impulso de descarbonización.
CATL… » ver todo el comentario