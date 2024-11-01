Astillas laborales

Denuncias recientes de violencia laboral exponen grietas estructurales de los medios independientes y de izquierda. Este texto propone confrontar esas grietas y atender los dilemas éticos, laborales y organizativos que las producen. [...] Cuando planteo analizar el entorno no me refiero a ninguna abstracción reificada y totalizante, sino a un campo específico: el de los medios independientes, los medios críticos, los medios que solemos nombrar “de izquierda” a falta de una mejor definición