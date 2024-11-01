Astillas laborales

edición general
Denuncias recientes de violencia laboral exponen grietas estructurales de los medios independientes y de izquierda. Este texto propone confrontar esas grietas y atender los dilemas éticos, laborales y organizativos que las producen. [...] Cuando planteo analizar el entorno no me refiero a ninguna abstracción reificada y totalizante, sino a un campo específico: el de los medios independientes, los medios críticos, los medios que solemos nombrar “de izquierda” a falta de una mejor definición

Sandilo #1 Sandilo
Cuando una mujer describe una experiencia de violencia, el punto de partida es creerle. No porque su palabra sea un veredicto final sino porque es la única persona con acceso directo a esa experiencia de vida.”

Y la otra persona no es parte ni tiene nada que decir?, ni siquiera para dar su testimonio?.
