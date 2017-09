¿Asqueado de que Google Maps te pregunte cosas?, ayuda a OpenStreetmap

Seguro que te rayas, cuando sales de un bar o una tienda y te llega un aviso del señor Google preguntándote cosas sobre donde has estado, te tiene mas controlado que tu madre cuando eras un crío. Pues…¿Por qué no ayudas a la disidencia y la revolución? OpenStreetmap, es a google maps como era la Encarta a la Wikipedia, una plataforma colaborativa y libre para crear un mapa libre, son 13 años ya del proyecto y hay imágenes de su evolución sencillamente deliciosas. Hay una web (OSM Then And Now) que te muestra las diferencias entre 2007 y 2017.