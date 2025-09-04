edición general
Asociaciones de magistrados y fiscales piden a García Ortiz que no asista a la apertura del Año Judicial

Consideran que su presencia "constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado".

Thornton #1 Thornton *
mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad

xD xD xD xD xD xD xD

Me parto. Ni elmundotoday

xD xD xD xD xD xD xD
9 K 132
#3 kaos_subversivo
#1 con otros esperpentos de la justicia española no se ponen tan dignos, desde luego
3 K 58
#7 Acabose
#1 Ha sido un error de transcripción "desempeñamos nuestra función desde la absoluta indecencia"
1 K 20
sotillo #14 sotillo
#1 Están desatados
0 K 12
#2 Leon_Bocanegra
Y en su lugar que vaya Peinado.
5 K 82
ciriaquitas #4 ciriaquitas
"Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad"

A ver si tienen huevos de decir lo mismo del campechano.
2 K 34
makinavaja #13 makinavaja
#4 O de la hermana y (ex)cuñado del rey... :-D :-D
0 K 12
sotillo #15 sotillo
#4 No saben ni lo que es un mínimo de respeto a la institución y van dando lecciones
0 K 12
alfre2 #9 alfre2
Entre los principios básicos del Estado de Derecho no figura la presunción de inocencia? Es para un amigo!
2 K 33
#6 Suleiman
El PP moviendo sus hilos... Y luego dicen que la justicia no esta politizada.
1 K 26
Dene #8 Dene
Felipe Uve Palito ya se sienta en navidades con un putero comisionista que se ha librado de la carcel por ser quien es...por que iba a tener problemas con este?
0 K 13
pitercio #10 pitercio
¿Así tocan a más vino en el cocktail o qué? Porque es obvio que la justicia se la suda. Pero si va el preparao, ahí dejan entrar a cualquiera.
0 K 12
Malinke #11 Malinke
Me gustaría saber qué opinan esas asociaciones sobre la asistencia a la apertura del año judicial del presidente del CGPJ, caducado, despreciando los principios básicos del Estado de derecho y al propio Jefe del Estado.
0 K 11
oceanon3d #5 oceanon3d *
Anda y que les den por el xulo; lo que es un primoroso acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado es la actuación del juez Hurtado, y sus secuaces del TS, en un ataque al fiscal general con el único objetivo de delibrar al gobierno.

Un ataque a la separacion de poderes de libro ... la actuación del juez Hurtado es publica hasta la ultima coma (no hay jugadas 3D de derecho ocultas de este tipo) y es una vergüenza mas de esas que nos llevan regalando las altas salas togadas del PP desde hace años.

Lo que daña al pais son los fiscales y jueces conservadores endiosados y golpistas.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Una da las mayores vergüenzas de esta legislatura. Y ahí siguen los responsables.
0 K 7
Desideratum #16 Desideratum *
#12 Sin duda, llevas toda la razón. Aún no sabemos por qué toda la fascistada golpista que se atrinchera en los tribunales superiores y que se encuentra en rebeldía prevaricadora, no solo contra el gobierno sino contra el propio Estado, sigue presuntamente delinquiendo en sus puestos; degradando nuestra justicia a niveles que las de una república bananera parecerían por comparación tribunales excelsos.
0 K 15
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#16 menudas tragaderas te gastas.
0 K 6

