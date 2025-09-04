·
9
meneos
23
clics
Asociaciones de magistrados y fiscales piden a García Ortiz que no asista a la apertura del Año Judicial
Consideran que su presencia "constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado".
|
etiquetas
:
garcía ortiz
,
cgpj
,
año judicial
,
magistrados
,
fiscales
#1
Thornton
*
mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día
desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia
y con escrupuloso respeto al principio de legalidad
Me parto. Ni elmundotoday
9
K
132
#3
kaos_subversivo
#1
con otros esperpentos de la justicia española no se ponen tan dignos, desde luego
3
K
58
#7
Acabose
#1
Ha sido un error de transcripción "desempeñamos nuestra función desde la absoluta indecencia"
1
K
20
#14
sotillo
#1
Están desatados
0
K
12
#2
Leon_Bocanegra
Y en su lugar que vaya Peinado.
5
K
82
#4
ciriaquitas
"Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad"
A ver si tienen huevos de decir lo mismo del campechano.
2
K
34
#13
makinavaja
#4
O de la hermana y (ex)cuñado del rey...
0
K
12
#15
sotillo
#4
No saben ni lo que es un mínimo de respeto a la institución y van dando lecciones
0
K
12
#9
alfre2
Entre
los principios básicos del Estado de Derecho
no figura la presunción de inocencia? Es para un amigo!
2
K
33
#6
Suleiman
El PP moviendo sus hilos... Y luego dicen que la justicia no esta politizada.
1
K
26
#8
Dene
Felipe Uve Palito ya se sienta en navidades con un putero comisionista que se ha librado de la carcel por ser quien es...por que iba a tener problemas con este?
0
K
13
#10
pitercio
¿Así tocan a más vino en el cocktail o qué? Porque es obvio que la justicia se la suda. Pero si va
el preparao
, ahí dejan entrar a cualquiera.
0
K
12
#11
Malinke
Me gustaría saber qué opinan esas asociaciones sobre la asistencia a la apertura del año judicial del presidente del CGPJ, caducado, despreciando los principios básicos del Estado de derecho y al propio Jefe del Estado.
0
K
11
#5
oceanon3d
*
Anda y que les den por el xulo; lo que es un primoroso acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado es la actuación del juez Hurtado, y sus secuaces del TS, en un ataque al fiscal general con el único objetivo de delibrar al gobierno.
Un ataque a la separacion de poderes de libro ... la actuación del juez Hurtado es publica hasta la ultima coma (no hay jugadas 3D de derecho ocultas de este tipo) y es una vergüenza mas de esas que nos llevan regalando las altas salas togadas del PP desde hace años.
Lo que daña al pais son los fiscales y jueces conservadores endiosados y golpistas.
0
K
8
#12
Macnulti_reencarnado
Una da las mayores vergüenzas de esta legislatura. Y ahí siguen los responsables.
0
K
7
#16
Desideratum
*
#12
Sin duda, llevas toda la razón. Aún no sabemos por qué toda la fascistada golpista que se atrinchera en los tribunales superiores y que se encuentra en rebeldía prevaricadora, no solo contra el gobierno sino contra el propio Estado, sigue presuntamente delinquiendo en sus puestos; degradando nuestra justicia a niveles que las de una república bananera parecerían por comparación tribunales excelsos.
0
K
15
#17
Macnulti_reencarnado
#16
menudas tragaderas te gastas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
