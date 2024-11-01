La ‘Asociación Stop Abolición’ recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Lena

La Asociación Stop Abolición ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Lena, en respuesta a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, publicada el pasado 19 de septiembre en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). El anuncio del procedimiento judicial ha sido recogido en el BOPA del 15 de octubre de 2025, donde se informa de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a través de su Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo, ha admitido a trámite.