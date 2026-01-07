La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel

La escena heavy en Zaragoza sigue sacudiéndose (aún más de lo que estaba) gracias a la irrupción de la Asociación El Batallador, que cuenta ya con más de 100 socios, y que apuesta por defender y promocionar la cultura de rock duro en la capital aragonesa. Como regalo de Reyes, este martes, El Batallador anunció un nuevo concierto en la ciudad, será el de una de las bandas europeas que más está triunfando dentro del nuevo metal, la checa Stellvris, que, además de en Zaragoza, este 2026 estará en el Resurrection Fest.