Asociación Nacional de Gobernadores cancela reunión con Trump; Casa Blanca excluye a demócratas

La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) ya no celebrará una reunión formal con el presidente Donald Trump, cuando el grupo de líderes estatales se reúna en Washington este mes, debido a que la Casa Blanca planeó invitar solo a republicanos(..) “Debido a que la misión de la NGA es representar a los 55 gobernadores, la Asociación ya no se desempeña como facilitadora de ese evento, y ya no está incluida en nuestro programa oficial”