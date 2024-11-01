edición general
La Asociación MIR España denuncia calificaciones "llamativas" y exige a Sanidad que audite el examen MIR

La asociación ha recibido decenas de denuncias de aspirantes que aseguran haber visto irregularidades durante el examen MIR, . Detectan calificaciones “llamativas” que no encajan con el patrón habitual entre expediente y nota obtenida. La organización prepara un informe para Sanidad y pide una auditoría que aclare posibles fraudes. Los testimonios mencionan móviles vibrando, falta de supervisión y salidas al baño sin control. También denuncian fallos técnicos, erratas y y problemas de impresión en los cuadernos de examen

FunFrock
Otra cosa q se ha cargado el Gobierno...
#1 tropezon
relacionada: La aspirante con más nota en el mir es una alumna rumana de 41 años, con notas mediocres en la carrera
En la gráfica adjunta, sacada de un hilo de X donde se relaciona la nota del expediente de la carrera y la nota del MIR, " tenía desviaciones muy significativas. El perfil del candidato típico de un top cinco, y del top 100, tiene una nota media de más de un ocho. Y este año

…  media
#3 Eukherio
#1 Mirando los valores tampoco parece algo extraño. Hay tres que dispararon su nota y tres que pincharon a lo bestia. Nada extraordinario en un examen de este tipo.
CharlesBrowson
de republica bananera, y no hace mucho que nos sacabamos la polla diciendo que la mejor sanidad del mundo, esto ya no es recorte...esto es un plan de todos para acabar con la sanidad, da igual el partido, es un plan elaborado por todos para empeorar el servicio a drede y a saber si algunos que aprueban no tienen que pasar por caja, y esto es con la complicidad de los de abajo, no me veo a la ayuso o al perro sanchez haciendo un mataleon al que tiene que vigilar un examen...estamos necrosados y hay que empezar a amputar
