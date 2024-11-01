La Asociación MIR España denuncia calificaciones "llamativas" y exige a Sanidad que audite el examen MIR

La asociación ha recibido decenas de denuncias de aspirantes que aseguran haber visto irregularidades durante el examen MIR, . Detectan calificaciones “llamativas” que no encajan con el patrón habitual entre expediente y nota obtenida. La organización prepara un informe para Sanidad y pide una auditoría que aclare posibles fraudes. Los testimonios mencionan móviles vibrando, falta de supervisión y salidas al baño sin control. También denuncian fallos técnicos, erratas y y problemas de impresión en los cuadernos de examen