Asociación Laicistas de Jerez: "Colocar monumentos religiosos en la vía pública no es respetuoso con el ciudadano"

Critican la "sobrerrepresentación de nombres religiosos en Jerez" y piden al Ayuntamiento que no instale el monumento a la Inmaculada en el Arroyo

Esteban_Rosador
El ansia de la derecha por llenar España de referencias religiosas católicas es inversamente proporcional al número de creyentes católicos españoles.
CharlesBrowson
y muy haram por cierto
