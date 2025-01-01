·
Asociación Laicistas de Jerez: "Colocar monumentos religiosos en la vía pública no es respetuoso con el ciudadano"
Critican la "sobrerrepresentación de nombres religiosos en Jerez" y piden al Ayuntamiento que no instale el monumento a la Inmaculada en el Arroyo
etiquetas
:
laicismo
,
religión
,
monumentos
,
jerez
#1
Esteban_Rosador
*
El ansia de la derecha por llenar España de referencias religiosas católicas es inversamente proporcional al número de creyentes católicos españoles.
2
K
59
#2
CharlesBrowson
y muy haram por cierto
0
K
9
