Una asociación de comercios de El Prat formaliza la guerra judicial contra el 'basurazo' ante el TSJC

La Asociación de Comerciantes de El Prat ha presentado formalmente su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Ayuntamiento por el polémico caso del 'basurazo'. La entidad acusa al consistorio de obstruccionismo tras retrasar el envío del expediente administrativo completo. El conflicto se originó cuando el Prat retiró la subvención municipal a la asociación después de que esta se opusiera públicamente a la instalación de la tasa de residuos. Un caso que evidencia las tensiones entre comercio local y gestión am