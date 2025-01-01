edición general
La asociación animalista «Sonrisa Iniesta» denuncia el envenenamiento masivo de gatos y amenaza con acciones legales contra las autoridades responsables

Iniesta, un tranquilo municipio de Cuenca, se ha visto sacudido por un grave y doloroso escándalo del que La asociación animalista “Sonrisa Iniesta” se ha hecho eco, publicando en sus redes sociales un mensaje tan contundente como alarmante: los gatos callejeros de la localidad están desapareciendo de forma sistemática, y hay indicios de que podría tratarse de un envenenamiento premeditado, con el conocimiento de las autoridades locales.

3 comentarios
#3 perej
Estoy convencido que hay un exceso de gatos, y lo que no entiendo es porqué desde la administración no se debe controlar, como se controlaría un exceso de ratas o de lo que fuera.
unaqueviene #2 unaqueviene
Crowfunding y que se busque a los culpables
Manuel_A. #1 Manuel_A.
¡Pensé que el futbolista se había vuelto animalista!
