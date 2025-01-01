La asociación animalista «Sonrisa Iniesta» denuncia el envenenamiento masivo de gatos y amenaza con acciones legales contra las autoridades responsables

Iniesta, un tranquilo municipio de Cuenca, se ha visto sacudido por un grave y doloroso escándalo del que La asociación animalista “Sonrisa Iniesta” se ha hecho eco, publicando en sus redes sociales un mensaje tan contundente como alarmante: los gatos callejeros de la localidad están desapareciendo de forma sistemática, y hay indicios de que podría tratarse de un envenenamiento premeditado, con el conocimiento de las autoridades locales.
| etiquetas: gatos , animales , abandono , iniesta , cuenca , protección animal