ASML: La empresa que construyó la máquina imposible  

Cada época tiene una tecnología tan fundamental que casi todo depende de ella. En la era industrial, era el acero. En la era eléctrica, era la red eléctrica. Hoy, en la era digital, no es un dispositivo, una plataforma o incluso la inteligencia artificial en sí. Es una máquina. Una máquina construida por una empresa de los Países Bajos, una empresa de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Sin embargo, va moldeando silenciosamente todo el mundo tecnológico. Sin ella, los chips avanzados no podrían existir.