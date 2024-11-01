Asia queda atrapada en contratos de carbón que frenan su transición energética

En países como Indonesia, Vietnam o Filipinas, entre el 50% y el 100% de la capacidad instalada de carbón está asegurada mediante contratos de compra a largo plazo con una duración entre 9 y 18 años.

En paralelo, el bloque asiático ha incrementado su cuota de generación con carbón hasta rozar el 45%, frente al 34% global.

En China, la situación también es contradictoria. Aunque el país avanza en energías limpias en octubre, la generación térmica aumentó un 7,3% interanual.

El fenómeno se repite en economía como India, Japón o Australia