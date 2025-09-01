edición general
11 meneos
11 clics
Así es la vida en uno de los últimos hospitales que quedan en Gaza

Así es la vida en uno de los últimos hospitales que quedan en Gaza

En el interior del hospital de rehabilitación Al-Wafa, los médicos, que pasan hambre, siguen luchando por mantener con vida a los pacientes.

| etiquetas: gaza , genocidio , israel , palestina , al-wafa , hospitales
10 1 0 K 138 actualidad
1 comentarios
10 1 0 K 138 actualidad
otama #1 otama
Vida? Esto no es vida...

Malditos sean, genocidas, cómplices, encubridores, padefos y payasos.
0 K 9

menéame