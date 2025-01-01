edición general
8 meneos
61 clics
Así se ve el incendio de Verín (Orense) desde la autovía das Rías Baixas (1.27 min.)

Así se ve el incendio de Verín (Orense) desde la autovía das Rías Baixas (1.27 min.)  

"Así se encuentra la autovía das Rías Baixas en el kilómetro 150 a la altura de Fumaces. (23:00) No es recomendable viajar por A52 en provincia de Ourense." xcancel.com/AlbertoSxenick/status/1956108461978067347 — "Imagina estar toda la tarde retenido tú y mil coches más, en una autovía cortada por culpa de este incendio en Verín (Ourense) y cuando por fin se restablece el tráfico te encuentras con esto. Cuando te dicen que no viajes si no es estrictamente necesario, es por algo." xcancel.com/CiberPoliES/status/195612400405128015

| etiquetas: incendios , galicia , castilla y leon , pirómano , extinción , ume , guardia civil
7 1 0 K 75 actualidad
1 comentarios
7 1 0 K 75 actualidad

menéame