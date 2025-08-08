edición general
Así es uno de los aeropuertos más pequeños de España: “Parece la estación de autobuses de tu pueblo”

Este aeropuerto dista de todo lo que conocemos debido a su máxima tranquilidad y su entorno natural

#1 A_S
El aeropuerto de La Gomera en Canarias
Putirina #2 Putirina
#1 Gracias, buen meneante. :-*
Guanarteme #3 Guanarteme
Sí, sí que es pequeño y muy guapo.

Ahora.... Tres vuelos al día a Tenerife y dos a Gran Canaria....
