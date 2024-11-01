Así trabaja la UNBUDIZ, la unidad especializada en trabajos subacuáticos y desactivación de explosivos de Cádiz

Hace apenas unos días, la Armada conmemoró el aniversario de la creación de las primeras Escuelas de Buzos, establecidas por Real Orden de 20 de febrero de 1787 por el Rey Carlos III. Una capacidad naval que, dos siglos después, sigue siendo esencial para la seguridad marítima: protección de infraestructuras críticas, guerra de minas, neutralización de artefactos explosivos, conservación del patrimonio arqueológico subacuático y apoyo a la Fuerza. Todo es responsabilidad nuestra: proyectiles de la Guerra Civil, minas de la Segunda Mundial…