Así sería Silksong si lo hubiesen hecho Bethesda, Ubisoft o Electronic Arts Tres enfoques muy representativos que no dejan demasiado bien el actual panorama del videojuego. Visto en vidaextra
| etiquetas: silksong , ubisoft , bethesda , ea , paradodia
Mientras el tutorial sea opcional, o se puedan desactivar los mensajes, sin problema.
Respecto a las microtransacciones, pues si, eso son caca. Pero bueno, el modelo de negocio "juego base gratis, paga por complementos" tampoco lo veo mal
Pero yo que se, el Fornite es gratis y si quieres pagas por cosas extras, ¿no? Pues no me parece mal modelo de negocio.
Si hubiera salido en su momento, pues habría sido otro "indie" de éxito, sin más revuelo.
Pero al final le ha pasado lo que le pasó al Duke Nuken Forever, con al diferencia de que Silksong es un buen juego, no la mediocridad que fue el Duke Nuken Forever.