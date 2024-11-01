Así es SELF, el telescopio de los quince 'ojos' que quiere encontrar vida extraterrestre

El SELF (Small ExoLife Finder) se ha fabricado en Gipuzkoa y ya está en Tenerife para su instalación en el Observatorio del Teide.



Se llama 'Pequeño buscador de vida extraterrestre', Small ExoLife Finder o con sus siglas del inglés: SELF, aunque de pequeño no tiene nada porque se trata de una infraestructura de 3,5 metros de diámetro y una matriz de 15 espejos primarios de medio metro cada uno. Es por eso que se le conoce como el telescopio de los quince ojos.