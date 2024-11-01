edición general
Así es SELF, el telescopio de los quince 'ojos' que quiere encontrar vida extraterrestre

Así es SELF, el telescopio de los quince 'ojos' que quiere encontrar vida extraterrestre

El SELF (Small ExoLife Finder) se ha fabricado en Gipuzkoa y ya está en Tenerife para su instalación en el Observatorio del Teide.

Se llama 'Pequeño buscador de vida extraterrestre', Small ExoLife Finder o con sus siglas del inglés: SELF, aunque de pequeño no tiene nada porque se trata de una infraestructura de 3,5 metros de diámetro y una matriz de 15 espejos primarios de medio metro cada uno. Es por eso que se le conoce como el telescopio de los quince ojos.

