Así resistió Palestina al genocidio de los mongoles: «No escaparéis al terror de nuestro Ejército»

El nieto de Gengis Khan conquistó varias ciudades palestinas y sembró el terror en ellas hasta que, en 1260, el Imperio mongol sufrió su primera derrota

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Sin quitar mérito a los mamelucos ... la cosa creo que es ligeramente distinta:

es.wikipedia.org/wiki/Hulagu

Luego de la victoria en Bagdad en 1260, [...]

La muerte de Möngke obligó a Hulagu y a la mayoría de su ejército a retirarse

Vamos, que se retiraron para pelear por el trono de los mogoles, no tanto por los problemas que tenían en Palestina.
