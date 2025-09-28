Así promueve China su lengua y cultura en África

El mayor sueño de Miradie Tchekpo se hizo realidad: consiguió trabajo como intérprete para una empresa comercial china en su natal Benín. "En la secundaria, veía canales de televisión chinos y soñaba con viajar a China y conocer su cultura", dice la mujer a DW. "Así que estudié chino y fui a cursos durante tres años para obtener un título profesional en chino", añade.