edición general
2 meneos
17 clics

Así promueve China su lengua y cultura en África

El mayor sueño de Miradie Tchekpo se hizo realidad: consiguió trabajo como intérprete para una empresa comercial china en su natal Benín. "En la secundaria, veía canales de televisión chinos y soñaba con viajar a China y conocer su cultura", dice la mujer a DW. "Así que estudié chino y fui a cursos durante tres años para obtener un título profesional en chino", añade.

| etiquetas: china , áfrica , cultura , lengua , enseñanza
2 0 1 K 21 actualidad
13 comentarios
2 0 1 K 21 actualidad
Comentarios destacados:    
plutanasio #3 plutanasio
Pues que no viaje a China, porque el racismo de los Chinos deja en pelotas al racismo europeo :roll:
1 K 20
flyingclown #5 flyingclown *
#3 En los videos de Jabiertxo parece que lo tratan muy bien por la calle.
0 K 9
plutanasio #6 plutanasio
#5 Porque es blanquito.
0 K 11
KLKManin #12 KLKManin
#5 blanco=rico, tratado bien, igual te llevas algo.
0 K 6
Connect #8 Connect
#3 Asia en general es racista. Los más racistas son en Japón donde ni siquiera aceptan ciudadanos de otros países como Corea del Sur o Vietnam.

De todas maneras eso de que en China son más racistas que nadie... No se si has visto este verano la de españoles muy españoles que iban bate en mano a pegar marroquíes en Torre Pacheco. O como tratan a los negros en Estados Unidos. Aún no he visto imágenes así en China.

Pero oye, difamar es gratis. Y hacerlo en anónimo ya es la leche...
4 K 73
plutanasio #9 plutanasio
#8 Es un racismo blando, porque tampoco es que tengan tantos inmigrantes/turistas como tenemos nosotros (en muchas ciudades hasta se extrañan al ver a un europeo porque no están acostumbrados al turismo). Pero ese racismo blando es como mi parienta, que es colombiana y se refiere a los negros colombianos como trigueños, colochos, niches.... para el que tiene el pelo afro tienen una expresión que es "tiene el pelo malo". No les pegan pero los negros están en la costa y son todos unos…   » ver todo el comentario
0 K 11
Postmeteo #10 Postmeteo
#8 Y que China tiene un control ferrero sobre lo que se difunde que da mala imagen al país. De censurar censuran hasta el pesimismo:
cadenaser.com/nacional/2025/09/28/el-pesimismo-en-redes-sociales-el-nu
0 K 7
cosmonauta #4 cosmonauta
Colonialismo chino
1 K 19
Magog #13 Magog
Thats a bit incredible!
0 K 10
Natxelas_IV #1 Natxelas_IV
Me parece maravilloso, que le voy a hacer. Si China trae desarollo y cultura a países realmente atrasados, bienvenido sea.
0 K 9
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#1 Mientras el pack no lleve censura, represión, corrupción y falta de derechos laborales...
Pero si no te cobra los medicamentos ya es OK
0 K 7
Andreham #2 Andreham
Qué raro que no quiera ir a... veamos...

-Europa, donde están todos los blanquitos que colonizaron y esclavizaron su continente, convirtiéndolos en el mejor de los casos en monos de feria en zoos humanos y en el peor, en juguetes de un monarca.

-America, donde los esclavizaron y hasta hubo una guerra civil para que se mantuviera dicha esclavitud, donde hasta hace 60 años el racismo estaba institucionalizado y aún hoy en día tienes una alta probabilidad de morir de un balazo por parte de la…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame