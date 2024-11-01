edición general
Así es la nueva fragata F-111 Bonifaz de la Armada Española: detecta misiles y equipa sensores avanzados para actuar ante amenazas

Así es la nueva fragata F-111 Bonifaz de la Armada Española: detecta misiles y equipa sensores avanzados para actuar ante amenazas

La fragata F-111 Bonifaz fue botada ayer en Ferrol . Es la primera de 5 del programa F-110, que representa un avance tecnológico y estratégico para la Armada Española. Dotada de sistemas de combate, sensores avanzados y guerra electrónica, puede detectar misiles balísticos. Su construcción moviliza 4.900 millones de euros y genera 5.700 empleos, con más de 500 empresas participantes. El buque, bautizado en honor al almirante Bonifaz, integra un "gemelo digital" que es una réplica virtual que recopila datos en tiempo real para mantenimiento

#4 slender_1
Al menos se gasta en España y no se compran en astilleros extranjeros.

Otro tema son los tanques y aviones.
The_real_deal #2 The_real_deal
El estado gastando pasta en juguetitos pero las pensiones son insostenibles.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#2 Esos "juguetitos" dan trabajo a 5700 personas. 1300 en la comarca de Ferrol que es un solar deprimido desde hace 30 años.

Mucho mejor que la gente se especialice en ser camareros que en ser trabajadores de la industria. Sin duda.
The_real_deal #6 The_real_deal
#5 El mismo conocimiento técnico y la misma infraestructura podrían usarse en eólica marina, construcción naval civil avanzada, o en proyectos de transición energética.

Decir que la alternativa a fabricar armas es ser camarero es una falsa dicotomía. El problema es la orientación de la inversión pública: con los mismos recursos se podrían crear empleos industriales sostenibles sin depender de la guerra como motor económico.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
#6
Exactamente la misma dicotomia que decir que se compra juguetitos cuando las pensiones son insostenibles. Pero se ve que ese juego solo vale para ti.

Ademas veo que ignoras que Navantia-Ferrol (antes Astano y Bazan, uno en cada lado de la ria) ya construyo plataformas petroliferas entre otras cosas.

Se construye lo que la gente quiere comprar.
#7 tropezon
#5 Y la anterior serie dio trabajo a más gente, ya que su construcción no quedó solo para la Armada Española, si no que se exportó.

A ver si con esta serie también pasa
zentropia #10 zentropia
#2 y en policia tambien!
Menudo despilfarro!
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#2 :palm: te sale la misma argumentación con una fragata, una autopista, o una rotonda..
The_real_deal #13 The_real_deal
#11 bueno, una fragata sirve para una cosa, la guerra.
Una autopista, una rotonda, un hospital o un puente sirven para otras cosas.
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#2 El Gobierno asegura que el sistema de pensiones es "sostenible" y no teme a la jubilación de los 'baby boomers'
www.ondacero.es/noticias/economia/gobierno-asegura-que-sistema-pension

No te creas la propaganda anti estado que afirma que las pensiones no son sostenibles
gelatti #8 gelatti
Queda un poco feo con el mastil de un color distinto no?. Con la pasta que cuesta...
#1 tropezon
Artículo con bastante detalle técnico de la nueva fragata.

#3 okeil
Tiembla mundo, que llega la Bonifaz ... :troll:
