Así es la nueva fragata F-111 Bonifaz de la Armada Española: detecta misiles y equipa sensores avanzados para actuar ante amenazas

La fragata F-111 Bonifaz fue botada ayer en Ferrol . Es la primera de 5 del programa F-110, que representa un avance tecnológico y estratégico para la Armada Española. Dotada de sistemas de combate, sensores avanzados y guerra electrónica, puede detectar misiles balísticos. Su construcción moviliza 4.900 millones de euros y genera 5.700 empleos, con más de 500 empresas participantes. El buque, bautizado en honor al almirante Bonifaz, integra un "gemelo digital" que es una réplica virtual que recopila datos en tiempo real para mantenimiento
| etiquetas: f-111 , bonifaz , fragata , armada
Otro tema son los tanques y aviones.
Mucho mejor que la gente se especialice en ser camareros que en ser trabajadores de la industria. Sin duda.
Decir que la alternativa a fabricar armas es ser camarero es una falsa dicotomía. El problema es la orientación de la inversión pública: con los mismos recursos se podrían crear empleos industriales sostenibles sin depender de la guerra como motor económico.
Exactamente la misma dicotomia que decir que se compra juguetitos cuando las pensiones son insostenibles. Pero se ve que ese juego solo vale para ti.
Ademas veo que ignoras que Navantia-Ferrol (antes Astano y Bazan, uno en cada lado de la ria) ya construyo plataformas petroliferas entre otras cosas.
Se construye lo que la gente quiere comprar.
A ver si con esta serie también pasa
Menudo despilfarro!
Una autopista, una rotonda, un hospital o un puente sirven para otras cosas.
www.ondacero.es/noticias/economia/gobierno-asegura-que-sistema-pension
No te creas la propaganda anti estado que afirma que las pensiones no son sostenibles
relacionada:
www.meneame.net/story/sanchez-celebra-botadura-f-111-bonifaz-estandart