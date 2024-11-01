Así es la nueva fragata F-111 Bonifaz de la Armada Española: detecta misiles y equipa sensores avanzados para actuar ante amenazas

La fragata F-111 Bonifaz fue botada ayer en Ferrol . Es la primera de 5 del programa F-110, que representa un avance tecnológico y estratégico para la Armada Española. Dotada de sistemas de combate, sensores avanzados y guerra electrónica, puede detectar misiles balísticos. Su construcción moviliza 4.900 millones de euros y genera 5.700 empleos, con más de 500 empresas participantes. El buque, bautizado en honor al almirante Bonifaz, integra un "gemelo digital" que es una réplica virtual que recopila datos en tiempo real para mantenimiento