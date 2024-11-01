Así mueren las ONG - El guión europeo para desmantelar la democracia [ENG]

La UE y los gobiernos nacionales están implementando una estrategia de cinco pasos para eliminar a las ONG que se interponen entre el poder corporativo y el interés público. La estrategia es muy eficaz: fabricar un escándalo, deslegitimar y privar de fondos a las ONG, obligándolas a depender de la filantropía, y luego criminalizar su nueva financiación como influencia extranjera, todo ello mientras se sigue exigiendo a las ONG servicios de protección del consumidor y defensa de los derechos digitales que los gobiernos se niegan a financiar.