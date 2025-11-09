Así es el 'mapa radiactivo' en España: un millar de empresas que generan 35 m3 de residuos peligrosos

En España alrededor de 1.300 instalaciones trabajan y conviven con elementos radiactivos a diario. A todos ellos habría que añadir los cientos de instalaciones de rayos X que existen en nuestra red sanitaria o de otro tipo. Industrias, centros médicos, laboratorios, compañías químicas, industrias de reciclaje… conforman la red con riesgos radiactivos que requieren de tratamientos específicos. Sólo estas instalaciones al margen de las centrales nucleares generan cada año alrededor de 30 m3 de residuos radiactivos.