Así es el laberinto mitológico de más de 4.000 metros cuadrados en Cangas de Onís

El pasado jueves 24 de julio abrió sus puertas en Mestas de Con, Cangas de Onís, un enorme laberinto vegetal creado con cientos de cipreses. Con más de 4.000 m2, se posiciona como uno de los mayores de Asturias e incluso podría ser el más grande de la región. De hecho, para comparar, el conocido laberinto del Jardín Botánico de Gijón, inaugurado en 2018, tiene poco más de 2.500 m2, por lo que el de Cangas casi dobla su tamaño. Por otro lado, a nivel nacional, el laberinto más grande está en Humilladero, una localidad de Málaga en Andalucía.