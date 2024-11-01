Así se han revalorizado las pensiones durante los gobiernos de Rajoy y Sánchez

Una práctica habitual de Sánchez De todos modos, lo cierto es que Sánchez ha convertido en una práctica habitual el diseño de decretos ómnibus para llevar la subida de las pensiones al Congreso. En diciembre de 2023, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto-Ley con la revalorización de las pensiones y con medidas para paliar las consecuencias derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. En aquel caso fue convalidado a la primera.