edición general
Así hacen los pingüinos sus necesidades

Video muestra la técnica que emplean los pingüinos para hacer sus necesidades.

15 comentarios
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
¡Ay va, qué chorrazo!
#4 Hombre_de_Estado
#0 Podías haberlo incluso metido en Ciencia:
- arxiv.org/abs/2007.00926 : "Projectile Trajectory of Penguin's Faeces and Rectal Pressure Revisited"
- Ese estudio ganó en 2005 el IgNobel por Dinámica de Fluídos: improbable.com/2020/07/03/penguin-poo-pressure-calculated-anew/
TooBased #1 TooBased
El que sale al final se nota que le gusta que le caguen encima.

Ya ni se movía el vicioso.
txutxo #3 txutxo
#1 La lluvia dorada una tontería para él.
TooBased #6 TooBased *
#3 Este es más de Dirty Sánchez
es.wikipedia.org/wiki/Dirty_Sánchez
#7 Hombre_de_Estado
#1 Con votar fichar religiosamente cada 4 años, ya está satisfecho.
babuino #10 babuino
#1 si te refieres al de youtu.be/nm69G0IYHsM?feature=shared&t=33 tiene pinta de estar enfermo, pero no de "esa enfermedad", sino de cualquier otra que se lo va a llevar al otro mundo y ya le da igual todo.
mosfet #13 mosfet
#1 Parece la unión europea con EEUU!
#12 sliana
Igualito que las gaviotas, con la diferencia de que vuelan y son capaces de apuntar y darte si las molestas
Peka #5 Peka
#0 Que los pingüinos no existen, se extinguieron.
calde #2 calde *
Ésto se carga el encanto tradicional de los pingüinos de un plumazo... no está bien hacerlo... ¬¬
#14 torrrquemada
#2 A mi se me perrdió encuanto cuando leí el cuaderno de bitácora de La Expedición Terra Nova (aquella en que Robert Falcon Scott y sus compañeros fueron al polo sur, pero murieron a nada de llegar a la base).

Antes de hacer el fatídico trayecto, fueron a robar un par de huevos de pingüinos emperador para llevárselos al British Museum. Hablaban del asco que allí había: mierda por todos lados, pingüinos que "incubaban" trozos de hielo o huevos rotos...

Aquí una foto de los huevos en cuestión: www.curistoria.com/2018/09/antartida-huevos-pinguino.html
calde #15 calde
#14 Pues después de ver el vídeo, parece bastante creíble lo que describes... al final supongo que no dejan de ser aves, como las gaviotas o palomas...
