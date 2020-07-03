·
Así hacen los pingüinos sus necesidades
Video muestra la técnica que emplean los pingüinos para hacer sus necesidades.
pingüinos
necesidades
#9
EsUnaPreguntaRetórica
¡Ay va, qué chorrazo!
2
K
43
#4
Hombre_de_Estado
#0
Podías haberlo incluso metido en Ciencia:
-
arxiv.org/abs/2007.00926
:
"Projectile Trajectory of Penguin's Faeces and Rectal Pressure Revisited"
- Ese estudio ganó en 2005 el IgNobel por Dinámica de Fluídos:
improbable.com/2020/07/03/penguin-poo-pressure-calculated-anew/
1
K
31
#1
TooBased
El que sale al final se nota que le gusta que le caguen encima.
Ya ni se movía el vicioso.
0
K
20
#3
txutxo
#1
La lluvia dorada una tontería para él.
1
K
26
#6
TooBased
*
#3
Este es más de Dirty Sánchez
es.wikipedia.org/wiki/Dirty_Sánchez
0
K
20
#7
Hombre_de_Estado
#1
Con
votar
fichar religiosamente cada 4 años, ya está satisfecho.
0
K
20
#10
babuino
#1
si te refieres al de
youtu.be/nm69G0IYHsM?feature=shared&t=33
tiene pinta de estar enfermo, pero no de "esa enfermedad", sino de cualquier otra que se lo va a llevar al otro mundo y ya le da igual todo.
0
K
7
#13
mosfet
#1
Parece la unión europea con EEUU!
1
K
27
#12
sliana
Igualito que las gaviotas, con la diferencia de que vuelan y son capaces de apuntar y darte si las molestas
1
K
19
#5
Peka
#0
Que los pingüinos no existen, se extinguieron.
1
K
17
#8
Leclercia_adecarboxylata
*
#5
Ou Mai Gad!
www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/esto-no-pinguino-pinguinos-verdad
1
K
31
#2
calde
*
Ésto se carga el encanto tradicional de los pingüinos de un plumazo... no está bien hacerlo...
0
K
10
#14
torrrquemada
#2
A mi se me perrdió encuanto cuando leí el cuaderno de bitácora de La Expedición Terra Nova (aquella en que Robert Falcon Scott y sus compañeros fueron al polo sur, pero murieron a nada de llegar a la base).
Antes de hacer el fatídico trayecto, fueron a robar un par de huevos de pingüinos emperador para llevárselos al British Museum. Hablaban del asco que allí había: mierda por todos lados, pingüinos que "incubaban" trozos de hielo o huevos rotos...
Aquí una foto de los huevos en cuestión:
www.curistoria.com/2018/09/antartida-huevos-pinguino.html
1
K
17
#15
calde
#14
Pues después de ver el vídeo, parece bastante creíble lo que describes... al final supongo que no dejan de ser aves, como las gaviotas o palomas...
0
K
10
#11
SeñorPeabody
|oyoyoy
0
K
8
