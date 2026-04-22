Así ha sido el estreno de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso  

La diputada del PP Ester Muñoz ha interpelado a Carlos Cuerpo que ha debutado este miércoles como vicepresidente primero en la sesión de control al Gobierno. Le ha recordado Cuerpo que el PP no está preocupado por la Economía porque en dos años y medio sólo le han hecho dos preguntas. "Menos del 3% de las preguntas que ha realizado su grupo en esta sesión de control han ido a materia de vivienda. No están preocupados por la situación de las empresas, de las familias, de los hogares o de los autónomos"