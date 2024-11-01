Así ha cambiado la población de Catalunya en el primer cuarto del siglo XXI

Catalunya ha vivido una fuerte transformación demográfica en lo que llevamos de siglo XXI. Entre el 2000 y el 2025, la población ha aumentado en casi dos millones, al pasar de los 6.174.547 habitantes a los 8.124.126 que había el 1 de enero del año pasado, según los datos definitivos que publicó hace unos días el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Dicho de otro modo, en el primer cuarto del siglo la población del Principado se ha incrementado en casi un tercio -un 31,6%, en concreto-, un crecimiento que en gran parte ha sido posible