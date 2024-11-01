edición general
2 meneos
88 clics

Así golpeará la borrasca Harry a España: estas siete comunidades amanecen con avisos de la AEMET

La inestabilidad se recrudece este sábado en el nordeste y Baleares, con lluvias persistentes y nieve en cotas medias, pero lo peor está por llegar

| etiquetas: borrasca , aemet , tiempo , españa
1 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Locura lo que se viene de frío, ojo a esta prevision  media
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La bestia del este le llaman a este frente

todo rima con e, en este set seré federer  media
0 K 20

menéame