Así funcionan las telecomunicaciones de la baliza V16 que alertan de una avería en carretera

La baliza V16 se ha convertido en uno de los elementos más comentados en seguridad vial por su carácter obligatorio y por su capacidad para alertar de una avería en carretera. El dispositivo combina geolocalización por GPS y comunicaciones NB-IoT para enviar la posición a la DGT y avisar automáticamente a los vehículos que se aproximan. Mucho se está hablando estos días de la obligatoriedad de llevar en el coche la baliza V16 y de su efectividad a la hora de ser utilizada en el caso de avería en carretera, informando a la Dirección General....