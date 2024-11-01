edición general
Así funcionan las telecomunicaciones de la baliza V16 que alertan de una avería en carretera

La baliza V16 se ha convertido en uno de los elementos más comentados en seguridad vial por su carácter obligatorio y por su capacidad para alertar de una avería en carretera. El dispositivo combina geolocalización por GPS y comunicaciones NB-IoT para enviar la posición a la DGT y avisar automáticamente a los vehículos que se aproximan. Mucho se está hablando estos días de la obligatoriedad de llevar en el coche la baliza V16 y de su efectividad a la hora de ser utilizada en el caso de avería en carretera, informando a la Dirección General....

#2 casicasi
Voy a activarla en el AVE
4 K 69
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 Ojo que tiene multa...aunque no se como si son "anónimas" :professor:
1 K 17
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#4 Hay balizas que las puedes registrar con un nimero que llevan cada una y te dan una clave o datos para que en tres móviles reciban la incidencia también, eso he leído en las de correos, no se si sera verdad, yo desde luego la mía no doy datos
0 K 20
wata #6 wata
#2 Pues me has hecho pensar en un ataque terrorista híbrido... Cientos de balizas conectadas a la vez bloquearian los sistemas.
Seguramente ya han pensado en ello.
0 K 13
Pacman #8 Pacman
#6 como diferencias un ataque de ese tipo de un accidente real, o un atasco de la ostia por una nevada y tal?

Los primeros momentos no tienes forma
0 K 11
wata #14 wata
#8 En eso precisamente radica el problema. Qué no puedes diferenciarlo.
0 K 13
#9 Meloncio
#6 xD Han pensado en ello dice...
1 K 9
wata #13 wata
#9 :troll:
0 K 13
#3 Daniel2000
Entonces, entiendo que si no tienes activado el navegador, en el móvil (el 90% de las veces no lo llevo, son trayectos recurrentes), o en el coche (mi coche es antiguo, no puedo comprarme uno nuevo) ...

- Hasta que no tome la curva y me encuentre de golpe con un vehículo averiado con el esa lamparilla en el techo, ¿no me enteraré de esa incidencia?
1 K 26
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En lo que a telecomunicaciones se refiere, la V16 es un dispositivo que recoge la geolocalización mediante las coordenadas proporcionadas por el sistema GPS para ser transmitidas a la plataforma DGT-3 utilizando la tecnología NB-IoT.
0 K 20
drocab2012 #10 drocab2012
La activaré después de las uvas desde el balcón de mi calle, a ver qué pasa...
0 K 6
#5 vertedero_de_rojos
Como sacan la ubicación GPS sino tienen GPS?
0 K 6
Virusaco #7 Virusaco
#5 la V16 es un dispositivo que recoge la geolocalización mediante las coordenadas proporcionadas por el sistema GPS

Segundo párrafo de la noticia...

Salu3
1 K 18
comunerodecastilla #15 comunerodecastilla
#5 Y con comentarios como el tuyo es como "geolocalizamos" a los cuñaos en meneame. :foreveralone:
0 K 10

