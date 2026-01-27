Así fueron las otras regularizaciones de inmigrantes en España

Desde los años 80 ha habido seis procesos de este tipo, cuatro con Ejecutivos socialistas y dos con el Partido Popular en el Gobierno. Las tres primeras regularizaciones fueron impulsadas por el gobierno de Felipe González (1986, 1991-1992 y 1996). Otras dos se realizaron con Aznar al frente del Ejecutivo (en 2000 y 2001). La última regularización hasta la fecha y la más amplia fue en 2005, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.