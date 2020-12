Así fue Lyndon Johnson, el excéntrico presidente obsesionado con su pene que hace “normal” a Trump  

Fue el presidente número 36 de los Estados Unidos. Según el libro del reportero de la Casa Blanca Frank Cormier, LBJ: the Way He Was, una tarde Johnson se desnudó ante los reporteros que seguían su campaña en el Air Force One: “Se quitó la ropa interior y se quedó de pie desnudo y agitando una toalla para enfatizar sus palabras mientras hablaba de economía”. Una vez, en un corrillo informal, alguien le preguntó por qué Estados Unidos seguía en guerra con Vietnam y Johnson se sacó a "Jumbo" de los pantalones diciendo: “Por esto”.