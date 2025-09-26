Así se enseña el franquismo en las aulas

Acompañamos a los alumnos de 4º de la ESO de un instituto de Madrid en una clase de Historia de España, junto a su profesor Carlos Díez, hemos comprobado cómo cuando los estudiantes tienen un acompañamiento educativo en el descubrimiento de los hechos más recientes de la historia de nuestro país, son capaces de utilizar su espíritu crítico y de alcanzar resultados brillantes.
¿Sin un acompañamiento educativo sino leyendo un libro ya no serán capaces de utilizar su espíritu crítico?
¿Tampoco vale si es estudiando el siglo de oro, solamente los hechos mas recientes? ¿El… » ver todo el comentario