Así se construye, paso a paso, una CPU con las reglas del Juego de la vida de Conway

Nicholas Carlini escribió hace tiempo cinco artículos sobre cómo ha construido, paso a paso, circuitos digitales funcionales dentro del juego de la vida de Conway. Su inspiradora idea es, poco a poco, implementar un microprocesador Intel 4004 completo que sea capaz de ejecutar el propio juego de la vida, lo cual sería un sin duda un grácil y precioso bucle autorreferente. La primera parte explica los componentes básicos, que como se puede imaginar son los deslizadores/planeadores con los que se puede transportar una señal de 1 bit.