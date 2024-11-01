Carlos, el hermano gemelo de Juan Antonio Bayona: de su infancia en Barcelona a sustituirse en su entrevista

Carlos y Juan Antonio están muy unidos, incluidas sus carreras profesionales. En esta última película, por ejemplo, mientras que uno es el director el otro ejerce como productor de la misma. Uno de ellos es el mayor por lo que denominan la "teoría del hermano", que uno salió 10 minutos antes y así lo consideran. Comparten el interés y la creatividad, algo que su padre se encargó de inculcarles. Carlos está más centrado en el mundo de la música y en su papel como productor musical. En sus redes sociales aparece como DJ y recomendador musical, un