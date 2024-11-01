edición general
Carlos, el hermano gemelo de Juan Antonio Bayona: de su infancia en Barcelona a sustituirse en su entrevista

Carlos y Juan Antonio están muy unidos, incluidas sus carreras profesionales. En esta última película, por ejemplo, mientras que uno es el director el otro ejerce como productor de la misma. Uno de ellos es el mayor por lo que denominan la "teoría del hermano", que uno salió 10 minutos antes y así lo consideran. Comparten el interés y la creatividad, algo que su padre se encargó de inculcarles. Carlos está más centrado en el mundo de la música y en su papel como productor musical. En sus redes sociales aparece como DJ y recomendador musical, un

Visteis el programa? no sé si estaba ante uno de los directores de cine más internacionales y reconocidos que tenemos o ante dos humoristas putísimamente buenos.
#2 Muy buenos los dos.
Uno de ellos es el mayor por lo que denominan la "teoría del hermano", que uno salió 10 minutos antes y así lo consideran.

Realmente lo q anoche dijeron es q el primero q sale es el menor, porq es el segundo espermatozoide q fecundó el ovulo (un FILO de toda la vida First In Last Out)

Q me parece una soberbia tontería, por cierto, porq la edad la marca cuando naces, no cuando te fecundan.
Si fuera así, los sietemesinos cumplirían años 2 meses después de nacer :-D


Por lo demás, el montaje del gemelo q se hizo pasar por el director fue muy bueno y sorprendente.
#1 Pues lo que dices parece que tire por el suelo la teoría que dijeron. Tiene todo el sentido del mundo.
#1 En en algunos países de Asia no cuentan desde que naces, no se si le añaden un año o 9 meses.
0 K 10
#4 En Corea del Sur, pero lo han dejado de hacer hace poco (2023), empezabas con un año al nacer y sumabas un año de edad cada 1 de enero.
asianortheast.com/corea-del-sur-cambia-forma-contar-edad-sistema-inter
