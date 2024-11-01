Así benefician las aves de España a las personas

Este trabajo analiza doce tipos de servicios ecosistémicos que las aves ofrecen a la sociedad entre los que se incluyen el control de plagas, la dispersión de semillas, el reciclaje de materia orgánica, el valor estético, artístico y ecoturístico, así como su importancia como especies cinegéticas o simbólicas. El análisis muestra que todas las especies de aves aportan algún tipo de servicio ecosistémico, y que más del 60 % contribuye a cuatro o más servicios distintos.