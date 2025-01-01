edición general
Así actúan los cortafuegos, fundamentales para frenar el avance de las llamas: "Algunos son superficies arboladas con copas distanciadas"

¿Por qué es importante? Estos días estamos oyendo hablar mucho de ellos, porque son clave para cortar en seco los incendios. En el vídeo, te explicamos en qué consisten y cómo han evolucionado. "El cortafuegos clásico se queda obsoleto porque es algo rígido y no se adapta a las condiciones de viento", señala un ingeniero forestal. El cortafuegos verde está compuesto por superficies muy grandes, pobladas de vegetación distanciada y que son resistentes al fuego

Los cortafuegos verdes, también denominados áreas cortafuegos, son la clave para limitar el área afectada por un incendio forestal que no se puede apagar antes de hacerse inabordable por los medios de extinción.
