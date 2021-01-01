Así es S-512 Diplomat, el avión supersónico comercial que irá de Nueva York a París en cuatro horas

S-512 Diplomat quiere satisfacer la demanda de viajes más rápidos y eficientes en el mercado mundial de la aviación comercial, al mismo tiempo que aborda las preocupaciones de la comunidad sobre el ruido y el impacto ambiental.
| etiquetas: avion , supersónico , nueva york , parís , 4 horas
#3 Eso.
ps: Se que se ha enviado otra mas reciente, pero si miras por el codigo del avion te sale esta noticia del 2021 y siguen con la misma matraca: www.meneame.net/story/nuevo-concorde-asi-sera-avion-supersonico-s-512-
Cuánto hijo de puta y qué pocas balas!